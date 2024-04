Esautomotion, utile 2023 scende a 4,4 milioni di euro. Dividendo di 0,05 euro

Esautomotion

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'automazione industriale, ha chiuso ilconpari a 35,7 milioni di euro, in crescita del 4,6% rispetto al 2022. L', pari a 8,7 milioni di euro (23,8% dei ricavi), è in calo di 1,7 punti percentuali rispetto al bilancio del 2022 (25,5% dei ricavi), con i costi non ricorrenti correlati a spese per consulenze su acquisto partecipazione Sangalli; la contrazione in termini di percentuale sui ricavi è dovuta principalmente agli aumenti di costi dovuta allo shortage dei componenti. L'è pari a 4,4 milioni di euro, in calo del 13,6%.Ilè pari a 1,2 milioni di euro (vs. 2,9 milioni di euro). LaConsolidata presenta un saldo di cassa positivo di 3,6 milioni di euro, rispetto a 10,8 milioni di euro al 31 dicembre 2022., per le difficoltà nel servire i clienti in mancanza di componenti, per adeguare i magazzini alla situazione e per dove rientrare, quest'anno, all'efficienza nel capitale circolante - ha commentato l'- Nello stesso tempo riprogettarei prodotti per renderci sempre più indipendenti da fornitori di componenti chiave. La brusca frenata di fine 2023 ha anch'essa una componente emotiva e già da 12 mesi, abbiamo accelerato sulla spinta commerciale, come accaduto nel 2019 e 2020 secondo la strategia anticiclica che azioniamo sempre ai primi segnali di rallentamento. Due filiali: USA e Turchia, sono state aperte a fine 2023"."Siamo- ha aggiunto - L'acquisizione della Società Sangalli ci ha rafforzato ampliando la gamma di prodotti anche ad altre tipologie di clienti dell'automazione oltre che rendendoci piùn competitivi su costi e possibilità di innovazione".Il CdA ha deliberato la distribuzione di undi 0,05 euro. Tale cedola sarà messa in pagamento a decorrere dal 15 maggio 2024 con data stacco 13 maggio 2024 e record date 14 maggio 2024. Il, calcolato sul prezzo ufficiale di chiusura al 3 aprile 2024 risulta pari al 1,3%, mentre ilrisulta pari al 14,9% dell'utile consolidato.