Levi Strauss migliora le previsioni di profitto annuale

Levi Strauss & Co.

(Teleborsa) -, una delle maggiori aziende al mondo di abbigliamento, ha chiuso il(terminato il 25 febbraio 2024) condi 1,6 miliardi di dollari, inferiori dell'8% sia su base reported che a valuta costante rispetto al primo trimestre del 2023, principalmente a causa dello spostamento delle spedizioni all'ingrosso dal secondo trimestre al primo trimestre del 2023 derivante dall'implementazione dell'ERP statunitense.Laè stata di 11 milioni di dollari, rispetto a un utile netto di 115 milioni di dollari nel primo trimestre del 2023. L'utile netto rettificato è stato di 103 milioni di dollari, rispetto a 135 milioni di dollari nel primo trimestre del 2023. La perdita per azione è stata di -0,03 di dollari, rispetto all'utile per azione di 0,29 dollari nel primo trimestre del 2023. L'è stato di 0,26 dollari, rispetto a 0,34 dollari nel primo trimestre del 2023."Abbiamo, ottenendo risultati superiori alle aspettative, sottolineando la forza del marchio Levi's e i progressi che stiamo facendo rispetto alle nostre priorità strategiche - ha affermatodi Levi Strauss & Co. - Sia la novità che la forza delle nostre offerte principali stanno alimentando la domanda dei consumatori e determinando significativi guadagni di quote di mercato"."Lo, con DTC in crescita in tutti i segmenti - ha aggiunto - I nostri sforzi per stabilizzare la nostra attività all'ingrosso stanno dando risultati. Siamo sulla buona strada per trasformare questa azienda in un primo rivenditore di abbigliamento DTC di prim'ordine, ponendo le basi per la nostra prossima fase di crescita sostenibile e redditizia".Laaggiornata prevede: l'azienda conferma che i ricavi netti aumenteranno dall'1% al 3% su base annua; ora prevede che l'sarà compreso tra 1,17 e 1,27 dollari, rispetto al precedente 1,15 - 1,25 dollari.