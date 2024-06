Levi Strauss, guidance confermata dopo ricavi secondo trimestre sotto le attese

Levi Strauss & Co.

(Teleborsa) -, una delle maggiori aziende al mondo di abbigliamento, ha chiuso il(terminato il 26 maggio 2024) conpari a 1,4 miliardi di dollari, superiori dell'8% su base reported e del 9% su base a valuta costante rispetto al secondo trimestre del 2023 (rispetto alle stime di 1,45 miliardi di dollari degli analisti, dati LSEG). I ricavi netti DTC (Direct-to-Consumer) sono aumentati dell'8% su base reported e dell'11% su base a valuta costante.L'è stato di 18 milioni di dollari, rispetto a una perdita netta di 2 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2023. L'è stato di 66 milioni di dollari, rispetto a 15 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2023."Siamo lieti di aver conseguitoper il secondo trimestre consecutivo. Gli aspetti economici strutturali della nostra attività continuano a rafforzarsi, guidati da margini lordi record che si traducono in un miglioramento della redditività sia nel DTC che nel commercio all'ingrosso e in un inventario inferiore alle aspettative", ha affermato il"Il nostro flusso di cassa positivo ci ha permesso di- ha aggiunto - La forza della nostra attività, alimentata dal nostro portafoglio prodotti ampliato, aumenta il nostro mercato totale a cui ci rivolgiamo e ci dà fiducia nella nostra capacità di generare valore per gli azionisti a lungo termine".La società continua ad aspettarsi che i ricavi netti per l'crescano tra l'1% e il 3% su base annua, mentre gli analisti prevedono una crescita del 2,8%; vede l'EPS rettificato tra 1,17 e 1,27 dollari.