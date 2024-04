Kruso Kapital, Integrae SIM avvia copertura con Buy e TP a 3 euro

Kruso Kapital

(Teleborsa) - Integrae SIM hasul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e parte del Gruppo Banca Sistema. Ilè stato fissato aper azione (con un upside potenziale del 58%), mentre ilsul titolo è "". La società si è quotata il 16 febbraio 2024 con un prezzo di collocamento pari a 5,00 euro per azione.Per i prossimi anni gli analisti si aspettano una crescita del volume medio deida Kruso Kapital che passerà dai 114,18 milioni di euro del FY23 a 159,30 milioni di euro nel FY26. Tale crescita sarà trainata da una serie di fattori organici e inorganici che permetteranno al gruppo di aumentare il volume di prestiti erogati, di incrementarne la redditività e di conseguenza favorire la crescita del Brokerage margin. Si attendono un aumento del, che passerà da 19,41 milioni di euro del FY23 a 33,95 milioni di euro nel FY26 (CAGR FY23-FY26: 20,5%).La crescita dei volumi di prestiti del gruppo e gli efficientamenti operativi avranno un riflesso estremamente positivo sul, che si aspettano possa passare dai 2,89 milioni di euro del FY23 agli 8,85 milioni di euro del FY26.Tra ivengono citati: principale operatore bancario nel settore dei pegni in Italia; presenza capillare su tutto il territorio nazionale grazie alle 14 filiali e offerta dei servizi di pegno completamente digitale; diversificazione di business grazie al settore dell'Art-Lending ed alle aste di beni da collezione ed investimento.Leindicate sono: possibilità di espansione a livello internazionale, sia tramite apertura di nuova filiali, sia tramite operazioni straordinarie per accelerare la crescita; la digitalizzazione dei processi nel settore dei pegni offre un potenziale dicrescita ed efficienza non ancora sfruttato.Ilsono: limitata tipologia di collaterali che potrebbe ridurre il pool di clientela potenziale; l'essere parte di un gruppo bancario potrebbe portare ad un utilizzo subottimale del capitale.Inoltre, isono: incremento della competitività a livello di offerta digitale; il ritracciamento dei tassi d'interesse potrebbe rallentare la crescita del business; possibilità di ingresso di grandi player internazionali all'interno del mercato italiano.