Wendel completa la vendita del 9% del capitale di Bureau Veritas

Wendel

Bureau Veritas

(Teleborsa) -hadi 40,5 milioni di azioni diattraverso un processo di accelerated bookbuilding, che rappresentano circa il, per un incasso complessivo di circa 1,1 miliardi di euro. L'operazione era stata annunciata ieri sera Nell'ambito dell'offerta, il fondo Lac1, gestito da, hacirca del capitale sociale di Bureau Veritas. In base a un accordo di governance stipulato tra Bureau Veritas e Bpifrance, Bpifrance avrà il diritto di nominare un amministratore nel Consiglio di amministrazione di Bureau Veritas e Wendel voterà a favore di questa nomina.di Bureau Veritas con una quota di circa il 26,5% e circa il 41,2% dei diritti di voto post-operazione.L'operazione comporta unacontabilizzata a patrimonio netto e non ha alcun impatto sul conto economico di Wendel secondo i principi contabili applicati alle partecipazioni di maggioranza.