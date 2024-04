Alfonsino rafforza partnership con Supermercati Piccolo

Alfonsino.

(Teleborsa) -pmi innovativa che opera nel settore del Food Order&Delivery, concentrando la sua attività nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha raggiunto un nuovo accordo di collaborazione che segna un significativo passo avanti nello sviluppo del servizio di consegna a domicilio in due nuove città, con SI.D.I. Piccolo, storica impresa a conduzione familiare associata al Gruppo VéGé e attiva nel settore della GDO con l’insegna Supermercati Piccolo.Questo accordo - spiega una nota - non solo rafforza il legame esistente ma espande anche l'ambito operativo del servizio, offrendoconsegne da punti vendita già affermati in due località strategiche.Attraverso questo nuovo accordo, si annuncia l'estensione del servizio di consegna a domicilio di Alfonsino ai punti vendita di Supermercati Piccolo situati a Pomigliano d'Arco e Caserta. Questa estensione confermanelle città menzionate, arricchendo così l'offerta per la spesa online.Questa partnership esclusiva pergarantisce una maggiore comodità e accessibilità ai prodotti di qualità di Supermercati Piccolo, consegnati direttamente alla porta di casa dei clienti., sottolinea l'importanza di questa evoluzione: "Siamo entusiasti di proseguire e ampliare la nostra collaborazione con SI.D.I. Piccolo S.r.l. L'integrazione dei loro punti vendita nel nostro servizio di consegna a domicilio rappresenta un significativo valore aggiunto per i nostri clienti., agevolando la vita quotidiana delle persone attraverso soluzioni pratiche e innovative".Continua quindi l'evoluzione del servizio di Alfonsino, che si conferma leader nella consegna rapida di spesa e generi alimentari, ora rafforzata dalla partnership esclusiva con Supermercati Piccolo nelle città di Pomigliano d'Arco e Caserta. Questa collaborazione strategica è volta a migliorare significativamente l'esperienza di acquisto dei clienti, offrendo una consegna rapida e programmata per i clienti finali da parte di Alfonsino, ed una vasta gamma di prodotti a disposizione sull’inventario dei Supermercati Piccolo.Alfonsino e Supermercati Piccolo sono impegnati a continuare su questa strada, prevedendoper rendere il servizio di spesa online ancora più capillare e accessibile, al fine di soddisfare le esigenze di un numero sempre maggiore di clienti.