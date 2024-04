Carburanti, ancora giù i prezzi di diesel e benzina

(Teleborsa) - Scendono ancora i prezzi praticati disulla rete carburanti. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana,ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. Perregistriamo un ribasso di due centesimi su benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,917 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,919, pompe bianche 1,912), diesel self service a 1,795 euro/litro (-6, compagnie 1,800, pompe bianche 1,785). Benzina servito a 2,056 euro/litro (-2, compagnie 2,096, pompe bianche 1,976), diesel servito a 1,937 euro/litro (-5, compagnie 1,980, pompe bianche 1,851).servito a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,704), metano servito a 1,320 euro/kg (-1, compagnie 1,340, pompe bianche 1,304),1,153 euro/kg (+2, compagnie 1,148 euro/kg, pompe bianche 1,156 euro/kg).I prezzi sulle: benzina self service 2,001 euro/litro (servito 2,260), gasolio self service 1,894 euro/litro (servito 2,161), Gpl 0,852 euro/litro, metano 1,473 euro/kg, Gnl 1,176 euro/kg.Le quotazioni deinel Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 659 euro per mille litri (-4 valore arrotondato), diesel a 616 euro per mille litri (-8 valore arrotondato). Questi i valori comprensivi di: benzina a 1386,91 euro per mille litri, diesel a 1233,61 euro per mille litri.