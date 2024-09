Giorgetti: Emissioni zero sfida decisiva, economica e sociale

(Teleborsa) -. La transizione energetica non è solo una sfida tecnologica, ma anche sociale ed economica". Lo ha affermato il Ministro dell'economia e delle finanze,intervenendo alla conferenza G7-IEA (Agenzia internazionale per l'energia) "Garantire una transizione energetica ordinata" sottolineando che " occorre ripensare le nostre politiche, riorientare i flussi finanziari, riprogettare e sviluppare le infrastrutture e diversificare le nostre catene di approvvigionamento". La sessione d'apertura è stata introdotta dal Governatore della Banca d'Italia,Fabio Panetta. Previsto anche l'intervento della Vice Direttrice esecutiva dei IEA, Mary Burce WarlicLa complessità della decarbonizzazione delle nostre economie richiede un'attenta pianificazione, politiche solide e incentivi efficaci per riorientare i nostri modelli di produzione e consumo, utilizzando allo stesso tempo in modo efficiente le scarse risorse pubbliche", ha detto ancora il Ministro il quale ha aggiunto che è necessario "sfruttare i punti di forza e le risorse di tutti gli agenti economici e le parti interessate, i governi, il settore privato, la società civile e le comunità locali. La cooperazione tra le parti interessate - ha rimarcato -Quanto alle strategie per raggiungere la decarbonizzazione "de