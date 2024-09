Abrdn, Jason Windsor confermato CEO dopo processo di selezione

abrdn

(Teleborsa) -, in precedenza Group Chief Financial Officer e attualmente Interim Group Chief Executive Officer, è stato nominato oggi(CEO) di, importante gestore patrimoniale britannico.Il 24 maggio 2024, abrdn aveva annunciato l'inizio del processo di, in seguito al riposizionamento strategico dell'azienda in un gestore patrimoniale specializzato e un gestore patrimoniale focalizzato sul digitale. In quel momento è stato avviato un processo di successione formale, supportato da una società di ricerca esterna, che ha portato il board a prendere"Sono lieto che Jason sia emerso da quello che è stato un processo molto approfondito come scelta unanime del board di guidare abrdn nella sua prossima fase - ha commentatodi abrdn - Ha fatto un'enorme impressione sia internamente che esternamente da quando è entrato a far parte di abrdn, in particolare come qualcuno le cui azioni dimostrano che si preoccupa profondamente dei nostri clienti e consumatori e della nostra gente".continuerà a ricoprire il ruolo diad interim di abrdn. Verrà ora avviato un processo di ricerca per una nomina permanente nel ruolo di Group Chief Financial Officer.