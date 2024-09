Energia, Panetta: "Transizione inevitabile, rimuovere ostacoli burocratici e politici"

(Teleborsa) - "Nonostante tutte le potenziali sfide, la", ma le maggiori economie mondiali "dovrebberoa basse emissioni di carbonio eche frenano la transizione, eche creano incertezza e compromettono gli investimenti del settore privato". E' quanto affermato dal Governatore della banca d'Italia, Fabio Panetta, introducendo il dibattito alla conferenza sulla transizione energetica del G7 e dell'Agenzia Internazionale dell'Energia ospitata a Roma presso Palazzo Koch.Panetta ha voluto indicare quali sono gli elementi che possono garantire unaed ha affermato che anche le"possono essereattraverso una migliore comprensione delle implicazioni macroeconomiche della transizione.Dopo aver avvertito che glinella transizione energetica, per effetto dei cambiamenti in ambito politico ed economico e degli eventi di geopolitica che hanno provocato una "crescente frammentazione economica e commerciale", il governatore ha riconosciuto che "gli investimenti globali nell’energia pulitadi quelli nei combustibili fossili" ed alcune economie moltoa livello globale, come la Cina,Lae gli investimenti supereranno i 3 trilioni di dollari nel 2024 - ha sottolineato Panetta- ma al momento non coinvolge gran parte delle economie emergenti, fatta eccezione per la Cina. Occorre oiuna forma di(combustibili fossili) con un'altra (minerali critici).

Per Panetta "dovrebbero essere prese in considerazione tutte le opzioni tecnologiche per promuovere la diversificazione della produzione di energia pulita" e dunque occorrerebbe "gestire la doppia transizione: verde e digitale". "Poiché sia ??la transizione energetica che quella digitale sono trasformazioni inevitabili, dipende da noi per sfruttarli al meglio - ha sottolineato - assicurandoci di massimizzare il loro potenziale combinato e raccoglierne pienamente i frutti dei benefici, non solo dei costi".



"Il percorso per raggiungere una transizione energetica ordinata fronteggia sfide tecnologiche e sociali formidabili che si combinano con le attuali tensioni geopolitiche. Alla luce di queste tensioni dovremmo focalizzarci su gli sforzi collettivi per contrastare il cambiamento climatico", ha affermato il governatore, sollecitando "politiche adeguate" che ed una "strategia globale, credibile e inclusiva" che consenta di "affrontare contemporaneamente gli aspetti ambientali e sociali del problema, e raggiungere il giusto equilibrio tra ambizione e fattibilità"-