Amplifon in vetta al FTSE MIB, promossa da Equita

(Teleborsa) - Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,79%, confermandosi in vetta al principale paniere FTSE MIB, fin dalla mattinata.A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione degli analisti di Equita che hanno reiterato il giudizio "Hold" ed alzato il target price a 33 euro dai 29 indicati in precedenza. Attualmente il titolo quota a 31,3 euro.Sulle azioni arrivano anche le ricoperture dopo essere state messe sotto pressione, nei giorni scorsi, a causa dell' indagine Antitrust sugli apparecchi acustici. Secondo l'autorità, in Italia, il prezzo medio per singolo dispositivo "risulta superiore e con minori sostegni pubblici all’acquisto". L’indagine rileva una "scarsa trasparenza delle condizioni commerciali praticate al pubblico".Per gli analisti di Jefferies le conclusioni dell’Agcm avvantaggiano la società, sono abbastanza simili a quelle raggiunte dell’autorità francese garante della concorrenza (Ca) nel 2016. Per questo gli analisti dell’investment bank ritengono che in Italia "rimanga valido lo scenario di una riforma simile a quella francese, che si rivelerebbe un catalizzatore positivo per Amplifon nei prossimi anni".Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dellarispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 31 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 31,83. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 30,49.