DiaSorin, BofA riprende copertura con Buy in attesa dei conti

Bank of America

DiaSorin

(Teleborsa) -ha ripristinato la copertura di, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica inclusa nel FTSE MIB, con une unper azione, che implica un potenziale di rialzo del 30% circa. Gli analisti ritengono che il 2024 sarà l'anno in cui DiaSorin inizierà a raggiungere i suoi obiettivi, con nuovi lanci che accelereranno la crescita e ne guideranno il re-rating. DiaSorin riporterà i risultati 1Q24 il 10 maggio.Il prezzo delle azioni di DiaSorin è sceso del -14% da inizio anno, rendendolo il titolo con le peggiori performance nel campo della diagnostica. Gli analisti ritengono che glidel business acquisito da Luminex mentre sida parte dell'azienda (ad esempio ritardi nei prodotti, problemi di comunicazione da parte della direzione, ecc.).Man mano che la crescita diventa visibile, gli analisti DiaSorin rivalutarsi a un premio del 10% rispetto al multiplo del settore MedTech EMEA (rispetto a in linea ora), mentre il titolo offre il(margine EBITDA del 31% rispetto alla media del 23%) e CAGR degli utili per azione del 14% nel periodo 2024-26.Bank of America stima che DiaSorin crescerà a un(+35 punti base rispetto al consenso e +220 punti base rispetto ai livelli pre-COVID) con fattori trainanti a breve termine tra cui: (1) crescita della base installata di immunodiagnostica con la società che sfrutta la sua offerta specializzata; e (2) guadagni di quote di mercato nei test multiplex (analisi simultanea di campioni per più agenti patogeni) con la sua piattaforma LIAISON Plex.Tuttavia, èda quando queste opportunità sono state menzionate per la prima volta (Capital Markets Day 2021) e gli analisti ritengono che siano scomparse dai radar degli investitori.