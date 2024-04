EssilorLuxottica, fatturato del primo trimestre in aumento del 5,5%

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -, colosso italo-francese dell'occhialeria, ha chiuso il2024 conpari a 6.335 milioni di euro, con un aumento del 5,5% a cambi costanti rispetto al primo trimestre 2023 (+3,0% a cambi correnti)."Siamo felici di annunciare un altro inizio d'anno positivo per la Società, grazie al contributo di tutti i business e le aree geografiche", hanno commentato, Presidente e Amministratore Delegato e, Vice Amministratore Delegato."Forti di questo risultato, assieme al management e ai 200.000 colleghi in tutto il mondo, continuiamo a investire nel nostro futuro e nello sviluppo di nuove categorie di prodotto, soluzioni digitali e innovazioni come Stellest, Varilux XR series e la più recente tecnologia di lenti Transitions Gen S - hanno aggiunto - Abbiamograzie ai rinnovi degli accordi di licenza con Dolce&Gabbana e Michael Kors, così come la nostra presenza nel retail con l'acquisizione dell'insegna giapponese Washin. Inoltre, con Ray-Ban Meta e Nuance Audio, da poco presentati ai membri del Congresso americano in occasione del CES on the Hill di Washington DC, confermiamo il nostro impegno per espandere gli attuali confini dell'ottica e creare nuove opportunità per l'intero settore"."Con questo slancio positivo,, sicuri della nostra visione strategica e della capacità di realizzare i nostri obiettivi di lungo periodo", hanno concluso.