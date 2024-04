Incerta Wall Street, focus su settore chip e dichiarazioni Fed

Taiwan Semiconductor Manufacturing

(Teleborsa) -Focus sul settore deidopo le perdite di ieri (nel frattempo sono arrivati i risultati positivi die la notizia chericeverà più di 6 miliardi di dollari in sovvenzioni dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per contribuire a finanziare progetti di fabbriche di chip nazionali), anche se resta il timore per, specie dopo che martedì il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha mostrato cautela, sostenendo che la politica monetaria per il momento resterà restrittiva.Nell ultime ore, la presidente della Fed di Cleveland,, ha dichiarato di aspettarsi un ulteriore allentamento delle pressioni sui prezzi quest'anno, consentendo alla banca centrale di tagliare i costi di finanziamento, ma solo quando sarà "abbastanza fiduciosa" che l'inflazione si dirigerà in modo sostenibile al suo obiettivo del 2%. Il governatore della Fedha affermato che i progressi nel ridurre l’inflazione negli Stati Uniti potrebbero essere in fase di stallo e che rimane una questione aperta se i tassi di interesse siano abbastanza alti da garantire un ritorno al target di inflazione del 2%.Ilpubblicato ieri sera dalla Fed ha riportato che l'attività economica statunitense è leggermente cresciuta, nel complesso, da fine febbraio. Secondo lo studio, i consumi sarebbero marginalmente aumentati, anche se eterogeneamente tra i diversi distretti e le varie categorie di spesa.Sul fronte macroeconomico, la scorsa settimana lenegli Stati Uniti sono rimaste invariate e a un livello modesto, continuando a indicare un mercato del lavoro sano. Separatamente, l'indicatore dell'attività manifatturiera della Fed di Filadelfia ha superato le stime.Tra chi haha registrato un utile in crescita nel primo trimestre e segnalato di avere 200 miliardi di dollari di dry powder;ha aumentato le sue previsioni sui ricavi annuali poiché la scarsa offerta di alloggi ha aumentato le vendite;ha previsto utili per il trimestre in corso superiori alle stime.Guardando aidi Wall Street, ilè in rialzo dello 0,33%, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 5.024 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il(-0,14%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l'(0%).