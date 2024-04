Eventi e scadenze del 10 aprile 2024

Martedì 09/04/2024

Mercoledì 10/04/2024

(Teleborsa) -- Fiera crocieristica più grande al mondo. Evento internazionale dedicato all'industria globale delle crociere e considerato l’appuntamento più atteso dagli operatori del comparto, che riunisce acquirenti e fornitori provenienti da 120 paesi del mondo, oltre 10.000 visitatori, dirigenti di alto livello delle compagnie di crociera e CEO delle maggiori organizzazioni crocieristiche mondiali- Casa del Cinema, Roma - 2ª edizione della manifestazione dedicata al cinema d’impresa con incontri, talk e programmi tematici che affronteranno l'impresa del racconto e della comunicazione. Premi speciali a Ferzan Ozpetek e Gabriele Salvatores, Francesca Archibugi, Renzo Rosso e Caterina Caselli. Iniziativa di Unindustria con Confindustria- Allianz MiCo di Milano - Grande evento internazionale dedicato all'industria del risparmio gestito, organizzato da Assogestioni, dal tema "Alla ricerca di nuovi equilibri. Investire negli scenari globali". Offre ai partecipanti l'opportunità di aggiornarsi su tematiche normative, fiscali ed operative- Oltre 150 marchi, più di 300 relatori coinvolti e oltre 120 conferenze in programma. Parteciperà, tra gli altri, il ministro Giorgetti- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- La Polizia di Stato celebrerà il 172° anniversario della sua fondazione (1852-2024) su tutto il territorio nazionale- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi- Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita; Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria09:30 -- Campus Luiss, Roma - Luiss e HTSI insieme per festeggiare i 10 anni della versione italiana della rivista, attraverso un viaggio nelle eccellenze del Made in Italy. Partecipano, tra gli altri, il ministro Adolfo Urso (videomessaggio), Barbara Beltrame, Vicepresidente per l'Internazionalizzazione, Confindustria e Nicoletta Polla-Mattiot, Direttrice HTSI09:30 -- Milano, Palazzo Lombardia - L'evento è organizzato da NewsMondo.it e Regione Lombardia. Ci saranno relatori di fama nazionale e internazionale, provenienti dalle più importanti aziende e personalità di rilievo, tra le quali il ministro Zangrillo e Bruno Frattasi, Direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale09:30 -- Palazzo Giureconsulti, Milano - L'evento, organizzato dal Sole 24 Ore, ha come obiettivo fare il punto sulla revisione del PNRR e sulle riforme previste. Parteciperanno rappresentanti delle istituzioni politiche, dell'industria e del mondo accademico. Tra gli interventi, i ministri Zangrillo e Urso e i Vice Ministri Rixi e Gava10:00 -- Roma, CCIAA Piazza di Pietra - Evento di lancio della Planet Week, organizzata dal MASE. Iniziative ed eventi per avvicinare il territorio piemontese al prossimo G7 Clima, Energia e Ambiente. Partecipa, tra gli altri, il Ministro Pichetto Fratin10:00 -- Roma, Villa Miani - Il Convegno Nazionale 2024 di AIBA, l’Associazione Italiana dei Broker assicurativi, analizzerà l’impatto dell’IA, anche in termini di etica e di sviluppo sostenibile, sul mercato assicurativo e sul lavoro e il ruolo dei broker11:00 -- Esportazioni delle regioni italiane - Aggiornamento dati 01/12/202311:00 -- Agenzia ICE, Roma - Conferenza stampa di presentazione della 41ª edizione di Macfrut, Fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta (Rimini Expo Centre, 8-10 maggio 2024). Interverranno, tra gli altri, il ministro Lollobrigida, il Presidente di Macfrut e il Presidente di Agenzia ICE11:00 -- Roma, Piazza del Popolo - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, partecipa alla Cerimonia nazionale per il 172° Anniversario della Fondazione della Polizia11:00 -- Roma, Piazza Venezia - Alla conferenza stampa di Presentazione della Settimana Verde di Ambiente Mare Italia - AMI "Ogni goccia conta. Un mare di piccole azioni per dare forza al Pianeta”, interverranno, tra gli altri, Alessandro Botti, Presidente di Ambiente Mare Italia - AMI e Edoardo Valente, Presidente di ANAS (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane)12:00 -- Censimento permanente della popolazione in Basilicata e in Umbria - Anno 202215:00 -- La conferenza stampa di presentazione della II edizione del prossimo Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell'Economia, si svolge a Napoli presso la Sala Giunta del Comune20:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica degli Stati Uniti- Asta BOT- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio