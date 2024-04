Matica Fintec

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche per l'emissione di card digitali, ha approvato ile deliberato di, pari a 1.986.883,00 euro, per 99.344,00 euro a riserva legale e per 1.887.539,00 euro a utili portati a nuovo.