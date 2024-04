Progressio SGR acquista la maggioranza di Archiva

(Teleborsa) -, attraverso il fondo di private equity Progressio Investimenti IV, ha sottoscritto un accordo vincolante con gli azionisti e il management diper unnel capitale della società. L'operazione verrà completata nelle prossime settimane, con il fondatore e amministratore delegato, Giuliano Marone, che reinvestirà insieme a Progressio, mantenendo il suo ruolo operativo a conferma del suo pieno coinvolgimento nel progetto. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'accordo.Da oltre 25 anni Archiva Group fornisce Consulenza, Servizi e Tecnologie in ambito digitale ad una base clienti attiva di oltre 1.500 imprese di medie/grandi dimensioni e multinazionali. Il piano strategico con l'ingresso di Progressio SGR prevede importanti opportunità di crescita tramite unaorientata alla ricerca di altre realtà sinergiche al progetto, in Italia e all'estero.Archiva Group rappresenta ildi private equity Progressio Investimenti IV, che ha iniziato la propria operatività nel primo trimestre 2024 avendo eseguito il primo closing della raccolta alla fine di gennaio con impegni superiori a 182 milioni di euro e avendo un target di raccolta a 300 milioni di euro.La strategia di investimento del fondo Progressio Investimenti IV - che si propone di effettuare- è focalizzata sui settori Lifestyle, Healthcare, Industriale e Meccanico, Alimentare e Digital.