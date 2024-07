Clessidra Private Equity SGR acquista la maggioranza di Molino Nicoli

(Teleborsa) -, primario operatore nel mercato italiano del private equity focalizzato nel segmento upper-mid market, ha, società italiana attiva nel segmento dei prodotti a base di cereali "better for you" e "free from" (cereali, snack babyfood, barrette a base di cereali, etc.) per insegne di prestigio nel mondo della GDO e dell'industria in Italia e all'estero.A seguito del completamento dell'operazione, lamanterrà unadella società e continuerà a supportare insieme a Clessidra lo sviluppo dell'azienda, si legge in una nota.Con sede a Costa di Mezzate (in provincia di), Molino Nicoli conta due stabilimenti produttivi esclusivamente dedicati ai prodotti senza glutine e senza allergeni, oltre a un impianto dedicato ai prodotti convenzionali. La società ha inoltre una succursale commerciale negli Stati Uniti.Molino Nicoli ha raggiunto nell'ultimo anno undi circa 60 milioni di euro, di cui metà realizzato all'estero, con un tasso medio di crescita a doppia cifra negli ultimi 20 anni.L'investimento in Molino Nicoli sarà effettuato dal fondoe consentirà alla società di perseguire futuri ambiziosi piani di crescita."Molino Nicoli rappresenta una piattaforma eccellente su cui costruire un progetto di crescita ambizioso e sostenibile - afferma, Managing Director di Clessidra - Siamo lieti di avere l'opportunità di affiancare l'azienda nell'ulteriore crescita della sua leadership nel mercato di riferimento in Europa e negli Stati Uniti, e sulla base del successo attuale individueremo adeguati target nei mercati principali per accelerare il percorso di espansione già delineato, che ha l'obbiettivo di costruire una piattaforma leader nel crescente mercato dei prodotti salutistici, con forte enfasi su qualità, tracciabilità e clean label".