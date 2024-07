AcomeA SGR e BCC Milano, nuova partnership di advisory per gestioni patrimoniali in ETF

(Teleborsa) -, boutique di investimento indipendente italiana caratterizzata da un approccio value contrarian alla gestione attiva di fondi UCITS e liquid alternative,, con due nuove linee di gestioni patrimoniali in fondi (GPF), gestite con l'ausilio della piattaforma di intelligenza artificiale di Axyon AI.Le, denominate Willson AI, una azionaria pura e una bilanciata, hanno come universo di investimento il mercato Europeo, sul quale prendono posizione attraverso ETF. Il compito di AcomeA SGR è selezionare gli ETF più adatti a prendere posizione sull'azionario e sull'obbligazionario governativo europeo. L'obiettivo è perseguito anche con il supporto della fintech italiana Axyon AI, che mette a disposizione di AcomeA SGR una serie di modelli quantitativi proprietari basati sull'Intelligenza Artificiale."Questa partnership consolida il ruolo di advisor di AcomeA SGR con importanti player del mercato - dichiara- Mettiamo a disposizione dei nostri partner la nostra esperienza di gestore attivo, la conoscenza profonda del mercato del risparmio gestito e di tutti gli strumenti disponibili, nonché la capacità di operare in maniera sinergica con player portatori di altre competenze, come Axyon AI, arrivando a creare valore in un contesto sempre più complesso e sfidante".