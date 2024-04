Euronext Securities lancia nuovo servizio armonizzato di corporate actions

Euronext

(Teleborsa) -, la società che gestisce i servizi di regolamento e custodia di Euronext, ha annunciato il. Il servizio, ora disponibile per i titoli a reddito fisso portoghesi, utilizza una piattaforma sviluppata in collaborazione con il fornitore di software Vermeg per gestire l'intero ciclo di vita delle operazioni societarie. Quest'anno sarà esteso ai titoli a reddito fisso danesi e a tutte le classi di attività sui mercati di Euronext Securities entro la fine del 2025.Il nuovo servizio permetterà agli utenti di gestire le proprie corporate actions in tutti i central securities depository (CSD) di Euronext su un'efficiente e di facile utilizzo, si legge in una nota. Il servizio aderisce pienamente agli standard sulle corporate actions e alla legislazione applicabile come la Shareholder Rights Directive II."Questo primo passo nel lancio del nostro nuovo servizio di corporate actions armonizzate rappresenta unaimportante verso l'offerta ai clienti di Euronext Securities di un'esperienza cliente armonizzata e di prima classe in tutta Europa", ha commentato, Head of CSDs presso