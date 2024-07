Gruppo FS, Giuseppe inchingolo nuovo Chief Corporate Affairs e Communication Officer

(Teleborsa) -è il nuovodel Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane con il compito di guidare le relazioni istituzionali e la comunicazione del Gruppo. Giornalista e comunicatore, 44 anni, è in FS Italiane dallo scorso gennaio come responsabile della strategia e della comunicazione digitale.Fondatore ed ex CEO della società di comunicazione e relazioni esterne(sedi ad Andria, Roma e Tirana), vanta una vasta esperienza nel mondo delle istituzioni e della politica. Tra gli ultimi incarichi istituzionali ha lavorato per Comune di Napoli, Regione Puglia e Ministero della Giustizia. Nel suo portfolio anche BF SpA, ANM, Cassa Forense, Luiss."Da studioso e profondo conoscitore della rete ama studiare le connessioni tra mondi diversi, a volte opposti, e crede che il valore di un’azienda risieda nelladi tenere insieme le differenze dei singoli, in funzione di un obiettivo comune", si legge in una nota del Gruppo FS.