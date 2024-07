Ostiense, fulcro di arte e rigenerazione urbana

(Teleborsa) - Proprio nei giorni scorsi, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Lazio hanno firmato un Accordo di Programma per "la realizzazione di iniziative innovative per la rigenerazione urbana, il recupero e ladi Roma e dell'intera regione". In totale, saranno messi a disposizione quasi, di cui 43,9 milioni provenienti da fondi del Mit e oltre 10 milioni dalla Regione.Ancheha un ruolo più che rilevante nel rigenerare una città, una zona o anche soltanto una infrastruttura architettonica e molti dei più recenti interventi hanno avuto luogo nel quartiere, la cuirisalente ai primi del ‘900 resta ben riconoscibile nel Gazometro, all’epoca serbatoio di gas all’avanguardia - da record persino - per il polo industriale che si era formato sulla riva del fiume Tevere.Da questo retaggio sono nate le, un hub innovativo che sviluppa iniziative ibride, aperte e inclusive e che, in seguito alla trasformazione di una fabbrica dismessa, sono diventate uno spazio polifunzionale e una piattaforma per progetti con significativi impatti sociali e collaborazioni locali. L’ultimo progetto curato da, il cantiere artistico che anima le estati delle Industrie Fluviali con grandi d'arte, dj-set, laboratori e residenze d’artista, riguarda ilEsso unisce i quartieri, dal Grande Gazometro al Teatro India e grazie alle sinergie messe in campo da Industrie Fluviali con il loro cantiere artistico, il sostegno dele con il, si è trasformato in, che porta luce e colore sul manto dell’infrastruttura che da anni era soggetta a una importante usura.Firmata dall’artista marchigiano, fra i più noti street-artist italiani e autore di numerose opere calpestabili sui playground di tutta la Penisola, l'opera - un vero e proprio- scaturisce da una riflessione sul paesaggio circostante. Se osservata dall’alto, ogni suo componente si armonizza perfettamente con l'ambiente fluviale sottostante, come se il ponte fungesse da lente per contemplare il panorama composto dal fiume, dalla vegetazione circostante e dagli argini. Le piante si trasformano in forme arrotondate, il fiume diventa la rappresentazione stessa dell'acqua, azzurra e luminosa. L’artista ha voluto cheche lo vive, permettendo a quest'ultima di riscoprire l'importanza del Tevere, spesso trascurato.È possibile, con un minimo sforzo, ampliare il discorsosu scala nazionale: si tratta infatti di una straordinaria opportunità per trasformare le aree dismesse, migliorare la qualità della vita, stimolare la crescita economica e realizzare tutti questi obiettivi anche in ottica green e eco-sostenibile.Roma, certamente, si trova al centro di questo importante, con progetti ambiziosi che mirano a creare una città sostenibile e all’avanguardia soprattutto per le grandi sfide che attendono la capitale di qui a poco, come l’appuntamento con ilTuttavia l’argomento è molto caldo in tutta la penisola, tanto che ildi Scenari Immobiliari e Urban UP | Unipol, pubblicato il 30 novembre 2023, fornisce una visione più che mai dettagliata di tutte le azioni concrete e in potenza diDal report emerge che in Italia saranno rinnovati, con 350 milioni di metri quadrati di superfici edificabili. Si prevede, inoltre, un fatturato industriale complessivo die la creazione di. Le regioni che trarranno maggior vantaggio da questi interventi saranno Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e, appunto, il Lazio; questo fenomeno avrà secondo gli esperti un impatto significativo sulle finanze pubbliche, con un gettito fiscale aggiuntivo annuale stimato tra i