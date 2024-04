Metro 5 riceve Premio Industria Felix della Lombardia

(Teleborsa) -, la società che gestisce la Linea Lilla di Milano, è stata premiata nel corso del 55° evento del, classificandosi tra le migliori imprese dei settoriper performance gestionale e affidabilità finanziaria.L’evento è stato organizzato da, in collaborazione con Cerved,, A.C. Industria Felix, col sostegno di, il patrocinio di. Un evento che ha voluto individuaresulla base di un’analisi dei parametri del loro conto economico.Nel dettaglio, sono state selezionate le realtà che per l’anno fiscale 2022 hanno registrato tra i, con un utile, un ROE positivo, un, un delta addetti pari o crescente rispetto all’anno precedente e una. Delleprese in analisi, quest’annoad aver superato il processo di selezione, tra cui Metro 5.Il 10 aprile,ha ospitato la cerimonia di, presentata dalla giornalista e conduttrice del Tg1, con la partecipazione di, direttore dell’IFM. Il premio è stato ritirato dall’Amministratore Delegato di Metro 5"Siamo lieti di ricevere oggi il Premio Industria Felix", ha dichiarato Serafino Lo Piano, Amministratore Delegato di Metro 5, , aggiungendo "l’iniziativa di Metro 5 attraverso il partenariato pubblico privato in finanza di progetto conferma ancora una volta la capacità di creare valore, rappresentando un valido modello per la realizzazione di infrastrutture di trasporto sostenibili a beneficio dei cittadini nelle realtà metropolita".La linea 5 della metropolitana di Milano è. Un servizio di trasporto pubblicoche riduce il traffico di superficie econ diciannove stazioni di accesso a un sistema di trasporto pubblico sostenibile, agile e interconnesso.