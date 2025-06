Edufin Index 2024: Campania tra le Regioni più impreparate sull'educazione finanziaria

(Teleborsa) - Laresta ancora insufficiente in educazione finanziaria. Secondo l'Edufin Index 2024, il livello di preparazione della regione si ferma a un indice di 54: la media italiana è 56, sotto la sufficienza (60). I campani sono dunque tra i meno informati d'Italia su finanza e assicurazioni. È il dato che emerge dallapromosso dainsieme acon la collaborazione scientifica diUn'indagine che si propone di capire quanto gli italiani, regione per regione, sappiano di temi economici quali finanza e assicurazioni.saranno presentati questa sera, a Napoli, nelche quest'anno si rinnova con la partnership conche sviluppa e valorizza il capitale umano, e con. Il Tour, un viaggio nella Penisola in 14 tappe, è pensato per migliorare l'educazione finanziaria e assicurativa degli italiani, soprattutto giovani e donne. "Creare cultura" finanziaria è tra gli obiettivi dell'perché la diffusione di educazione finanziaria aiuta a ridurre le disuguaglianze sociali.Dall'Edufin Index 2024 emerge che(54 vs 60), ma il suo valore è di poco superiore all'area geografica di appartenenza, che è quella Sud e Isole, dove l'Edufin Index è 53. In Campania la consapevolezza riguardo ai temi finanziari e assicurativi (Awareness Index) supera di due punti la media del Sud Italia (52 vs 50), mentre passando ai comportamenti (Behavioural Index) risulta ancora meno attenta la gestione delle finanze (55 vs 56).l'indagine di Alleanza Assicurazioni certifica che gli uomini staccano le donne di 8 punti per dimestichezza con questi temi (58 vs. 50), mentre la media italiana del gender gap è di 5 punti. La tendenza di una minor preparazione femminile è generale, ma in Campania si avverte di più, con un Edufin Index per le donne della regione 3 punti più basso della media femminile italiana (50 vs 53).Glisono più informati dei giovani (54 vs 52) ma meno rispetto alla media dei loro coetanei in Italia (54 vs 56). In questa fascia d'età ilè quasi in linea con la media nazionale e vede gli uomini più avanti di 7 punti rispetto alle donne ultrasessantacinquenni (57 vs 50). Solo guardando ai giovani il quadro migliora: nella fascia 18-34 anni l'alfabetizzazione finanziaria e assicurativa regionale è allineata alla media nazionale (52), con un gender gap molto più ridotto (54 i ragazzi, 52 le ragazze).Oltre a presentare i dati dell'Edufin Index, laè stata articolata in momenti di dibatto e di formazione, introdotti dal benvenuto di Alleanza Assicurazioni e Adecco. Ogni tappa del tour prevede due momenti distinti. La mattinata è dedicata all'evento"Contiamo Pari", un'occasione di dialogo con gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie. Gli esperti di Alleanza, affiancati dai divulgatori di FEduF la Fondazione per l'educazione finanziaria e il risparmio (ABI), guidano i ragazzi alla scoperta dei concetti fondamentali dell'educazione finanziaria, promuovendo al contempo la decostruzione degli stereotipi di genere.Nel pomeriggio, invece, spazio alle donne, con imomenti di condivisione in collaborazione con Adecco e realizzati con Rame, una piattaforma media che cerca di aiutare le persone a migliorare la gestione delle proprie risorse finanziarie."L'educazione finanziaria e assicurativa – sottolinea– è una efficace leva per la diffusione di maggiore equità sociale e benessere, come certifica la quarta edizione di Edufin Index, confermando la necessità di intraprendere azioni concrete per migliorare il quadro complessivo che vede ancora una rilevante parte di popolazione al di sotto dei livelli di sufficienza. Noi siamo impegnati da anni su questo fronte, con il coinvolgimento attivo della nostra Rete di consulenti su tutto il territorio. Con questo tour vogliamo contribuire a migliorare l'indipendenza finanziaria delle donne: efficace strumento di emancipazione, empowerment al femminile e tutela della persona in un Paese come il nostro in cui circa una violenza su tre tra quelle denunciate dalle donne è di natura economica"."L'Italia si colloca tra i Paesi europei con i livelli più bassi di alfabetizzazione finanziaria, in particolare tra i giovani e le donne. Dal nostro Osservatorio emerge inoltre che il salary gender pay gap, a livello nazionale, si attesta ancora intorno al 22,5%. In questo contesto, la Campania dimostra che c'è ancora molto da fare e siamo orgogliosi di contribuire affiancando Alleanza Assicurazioni nel Tour dell'Educazione Finanziaria – commenta–. Solo mettendo al centro competenze, consapevolezza ed empowerment possiamo compiere un passo concreto verso una maggiore inclusione sociale ed economica, quale leva strategica per il futuro. Investire nell'educazione finanziaria significa infatti offrire alle persone strumenti concreti per prendere decisioni informate, pianificare il proprio futuro, lavorativo e non, e partecipare attivamente alla vita economica del Paese. È solo attraverso una cittadinanza consapevole e competente che possiamo costruire una società più equa, resiliente e sostenibile".In Campania,Compagnia del Gruppo Generali, è presente con 40 agenzie, 39 agenti e 1108 collaboratori. Adecco è presente sul territorio regionale con 5 filiali, distribuite capillarmente in tutta la Campania, e una rete di oltre 30 collaboratori. Adecco nel 2024 ha avviato al lavoro oltre 6.500 candidati, grazie alla collaborazione con oltre 360 aziende del territorio.Dopo la Campania,Proseguirà poi a Genova, Pescara, Catania, Trieste, Torino, Bari, Matera, Cagliari e Bologna.