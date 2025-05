UN Global Compact Network: in Italia un lavoratore su 10 ha un background migratorio

(Teleborsa) - Dall'anonimizzazione dei curricula per ridurre i bias cognitivi nei processi di selezione alla sala riservata alla preghiera per chi aderisce ad altre confessioni religiose, fino all'uso dell'AI per facilitare i percorsi di inserimento di cittadini stranieri che parlano altre lingue. Ecco alcune delle strategie messe in atto dallela più grande iniziativa globale per la sostenibilità aziendale, che si sono riunite a Milano presso la Sala Reale della Stazione Centrale di Milano per discutere diLa presenza di giovani di seconda generazione che avranno una significativa influenza sul mercato del lavoro nei prossimi anni è stato uno dei temi al centro dell'incontro. Isono circa 497mila, rappresentano il 9,7% dei residenti in questa fascia di età e per il 59,5% sono nati nel nostro Paese."In Italia un bambino su cinque è figlio di genitori stranieri. Questo dato non può essere ignorato, anzi dovrà guidare le politiche di diversità e inclusione del futuro – ha sottolineato–. Le imprese del nostro Network hanno scelto con coerenza e con coraggio, anche nell'attuale scenario, di mantenere e di rafforzare i loro impegni a favore della diversità culturale sui luoghi di lavoro. Tra le sfide da affrontare subito c'è il problema del riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero. È urgente mettere a punto percorsi di abilitazione per porre un argine al fenomeno dell'overqualification. Dobbiamo inoltre contrastare la diffusione dei rapporti di lavoro precario e sottopagato e, più in generale, cambiare l'approccio considerando il valore pluri-linguistico e pluri-culturale che le persone con un background migratorio portano in azienda".Larappresenta l'11,2% del totale degli occupati. Persistono tuttavia differenze significative rispetto ai lavoratori italiani. Nel 2023, il tasso di disoccupazione tra i lavoratori stranieri si attestava all'11,3% rispetto al 7,2% degli italiani, a fronte di un tasso di occupazione delle persone straniere tra i 20 e i 64 anni leggermente inferiore a quello degli italiani (65,1% contro il 66,4%, dati ISTAT).nel suo intervento ha sottolineato come "la popolazione immigrata e con un background migratorio riproduce in forma paradigmatica le sfide e le potenzialità della gestione della 'diversità': la qualità dell'inclusione occupazionale avrà un impatto determinante sulla qualità della convivenza interetnica e sulla sostenibilità dei nostri sistemi economici e sociali. In un'epoca caratterizzata da grandi aspettative nei confronti delle imprese – ha aggiunto– occorre essere consapevoli del potere e della responsabilità da mettere il campo e dotarsi delle competenze necessarie per gestire sfide tanto complesse quanto straordinariamente ricche di opportunità".Per, "in Italia oggi un lavoratore su 10 ha un background migratorio e questo patrimonio è una ricchezza per tutta la società. Crediamo che le differenze non vadano nascoste, giustificate o in alcuni casi addirittura negate, ma valorizzate. Per questo motivo, all'interno del suo Manifesto, il CoNNGI ha inserito tra le priorità d'azione la lotta alla discriminazione sistemica, la necessità di creare ambiti di lavoro che riconoscano la diversità e diano spazio alla crescita personale e professionale e un accesso equo e inclusivo al mercato del lavoro e, naturalmente, la valorizzazione delle competenze. La diversità è un fatto, l'inclusione è invece una scelta che deve essere fatta ogni giorno. Non c'è innovazione senza diversità e non c'è crescita senza incontro"."La diversità nel contesto delle aziende multiculturali può essere trasformata in una risorsa capace di generare valore all'interno e all'esterno dell'organizzazione – ha ricordato–. Anzitutto, è importante mappare le persone e conoscere il loro background culturale; poi va fatta una riflessione su come integrare nelle strategie aziendali le culture presenti nell'azienda e definire politiche che possano supportare e potenziare le diversità, anche attraverso lo sviluppo delle skills tecniche dei lavoratori e delle lavoratrici migranti. In questa azione – conclude Panzeri - è cruciale avere il coinvolgimento attivo dei vertici aziendali, per poi diffondere e consolidare consapevolezza sul valore della multiculturalità a tutti i livelli"."Un nostro studio – ha spiegato–ha analizzato il ruolo della contrattazione collettiva nel promuovere la multiculturalità nei luoghi di lavoro. Dall'analisi dei principali contratti collettivi nei settori chiave del Paese che impiegano lavoratrici e lavoratori con background migratorio, emergono misure concrete per valorizzare la diversità culturale e garantire il rispetto delle differenze. Alcuni contratti prevedono benefici mirati, come ad esempio la possibilità di combinare ferie, permessi e congedi per agevolare il rientro temporaneo nei Paesi d'origine, facilitando così la conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Tuttavia, l'area più ricorrente e strutturata riguarda la formazione: percorsi dedicati all'apprendimento della lingua italiana, alla comprensione dei contratti di lavoro, alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre allo sviluppo di competenze tecniche e professionali e a permessi per studio retribuiti con un monte ore più elevato".Promozione di canali di recruitment alternativi ai portali online (Centri per l'Impiego, Centri di accoglienza CAS/SIPROIMI, CPIA, accordi per l'attivazione di tirocini/stage/apprendistato, promozione di VIDEO CV); Inclusione sul sito aziendale di sezioni D&I, CSR e Sostenibilità; Adeguamento del setting del colloquio (barriere linguistiche, specificità culturali o religiose, supporto di linguaggio iconografico); Adattare prove di selezione scritte a contesto interculturale (lingua, simboli, etc.) e privilegiare metodologie miste (role playing, simulazioni, etc.);Training a HR per il reclutamento e la selezione di persone con background migratorio; Formazione ad Hiring Manager su bias cognitivi e formazione della leadership sui temi della non discriminazione.Organizzazione di corsi di lingua italiana L2 intra-aziendali; Formazione mirata su miglioramento di soft e hard skills, con eventuale presenza di mediatori linguistico-culturali (es: formazione sicurezza sul lavoro); Programma specifico di mentoring e tutoring per nuovi assunti, anche da dipendenti con background migratorio; Formazione continuativa a tutti i team e ai manager su cultura dell'inclusività e comunicazione interculturale; Promozione di Employee Resources Groups come strumenti di leadership e cambiamento culturale; Effettuare l'awareness sui costi della non inclusione e della non multiculturalità; Ottenere un maggior impegno dal vertice, adottando KPIs relativi all'intercultura legati alla performance.