Schroders, strategia europea su debito infrastrutturale sub-IG raccoglie 2 miliardi di euro

Schroders

(Teleborsa) -, la divisione del gruppospecializzata nei mercati privati, hanell'ambito del business Private Debt & Credit Alternatives da parte di investitori terzi per la propria. Questo risultato fa seguito al closing del fondo Schroders Capital Junior Infrastructure Debt Europe III (JULIE III) e include co-investimenti effettuati insieme al fondo.Il fondo JULIE III, gestito dal team Infrastructure Debt di Schroders Capital, rappresenta ildi strategie sub-investment grade della società. Lanciato nel 2017 come il primo del suo genere sul mercato dedicato al debito infrastrutturale sub-IG europeo, il gestore vanta uno dei track record più longevi del settore.La strategia è stata sostenuta da una base globale di Limited Partner, tra cui compagnie assicurative, enti pensionistici, gestori patrimoniali e fondi sovrani. Il fondo è già impiegato per circa il 50%, con un. La strategia si concentra sul mercato infrastrutturale mid-market in diversi settori, come i centri dati, le aziende energetiche e le energie rinnovabili. Si rivolge prevalentemente ad asset brownfield nei principali paesi europei.