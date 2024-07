Seduta mista in Asia: stabile Tokyo, giù la Cina

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, in scia a una simile performance di Wall Street., nonostante il taglio di ieri a sorpresa dei tassi di interesse da parte della Banca Popolare Cinese, con gli analisti che hanno affermato che il taglio è troppo piccolo per fare troppa differenza. Inoltre, il Terzo Plenum del Partito Comunista Cinese ha fornito pochi dettagli sui piani per ulteriori stimoli., il(-0,01%) è sostanzialmente stabile, mentre, al contrario, profondo rosso per, in netto calo dell'1,79%.scende dello 0,87%.Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,50%; in moderato rialzo(+0,64%). Pressoché invariato(-0,1%); leggermente positivo(+0,57%).Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita dello 0,39%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,01%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,01%.Il rendimento dell'è pari 1,07%, mentre il rendimento delscambia 2,25%.