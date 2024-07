Leonardo, Equita incrementa target price e conferma Buy

Equita

(Teleborsa) -ha confermato la" e alzato ildel 9% aper azione su, big italiano della difesa, essenzialmente per il mark-to-market diche ieri ha toccato un nuovo massimo a 28,8 dollari per azione (+22% da fine maggio) a Wall Street.Dopo il 1Q migliore del previsto, il broker stima un, a eccezione della raccolta ordini che dovrebbe beneficiare del trend positivo, in particolare nel settore militare. I risultati verranno pubblicati il 30 luglio.Tra inel corso della call del 2Q ci sono: aggiornamento sulle prospettive delle aerostrutture alla luce dei problemi disul 787 ed evoluzione dell'attività di M&A e delle alleanze europee (a partire dai sistemi terrestri cone dalla divisione Spazio con).