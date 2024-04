Urso: strategicità del nucleare sempre più condivisa

(Teleborsa) - La "come gli small modular reactors, possono favorirne la diffusione e l'impiego". Lo ha sottolineato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in un messaggio inviato a Pavia in occasione del convegno "Il nucleare italiano nella sfida al cambiamento climatico", promosso da iWeek, joint venture di V&A - Vento & Associati e Dune Tech Companies.I mini reattori con "dimensioni e potenza ridotta - ha aggiunto - ne permettono l'utilizzo anche per la produzione di calore e idrogeno, in prossimità della domanda dei distretti industriali, rendendo maggiormente sostenibili gli. Lo scenario geopolitico - ha ricordato il numero uno del Mimit - "è caratterizzato da grande incertezza: la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e la sostenibilità dei costi rappresentano unaUrso ha anche voluto sottolineare come l'Italia, "pur avendo rinunciato alla generazione di energia elettrica da fonte nucleare, ha continuato a svolgere un ruolo da