Da Clessidra Factoring bond da 50 milioni con Finint e Bper

BPER Banca

(Teleborsa) -, primario operatore finanziario focalizzato sul supporto delle PMI anche in fase di risanamento, che fa capo al Gruppo Finanziario Clessidra, ha finalizzato l'emissione di un prestito obbligazionario per un importo di 50 milioni di euro, con possibilità di riapertura per ulteriori 50 milioni di euro in considerazione dell’elevato interesse registrato da parte degli investitori.Dopo il successo del primo bond emesso nel 2022, questa nuova emissione rappresenta il secondo prestito obbligazionario che la Società colloca sul mercato.Il, tramite la Direzione Corporate & Investment Banking e ha visto il coinvolgimento di una pluralità di investitori qualificati.L'operazione, di, quotata su Euronext Access Milan di Borsa Italiana, riconosce cedole semestrali ad un tasso variabile del 2,60% + Euribor 6 mesi (il tasso finito annuo della prima cedola è pari al 4,76%). Il prestito obbligazionario permetterà a Clessidra Factoring sia di incrementare il funding che di proseguire nel percorso di diversificazione delle proprie fonti di raccolta a supporto della crescita programmata nel Business Plan approvato ad inizio 2025, che prevede un raddoppio dei volumi nei prossimi 4 anni, mantenendo stabile la marginalità e la qualità del credito, migliorando l'efficienza dei costi operativi e ottimizzando ROE e cost/income, attesi rispettivamente intorno al 25% e al 35% a fine Piano.Oltre ai ruoli di co-arranger, Banca Finint e BPER Banca hanno ricoperto rispettivamente i ruoli di Banca Agente e Security Agent dell’operazione e i ruoli di Banca Depositaria e di Listing Sponsor.Clessidra Factoring, con sede legale a Milano ed headquarter a Padova, ha chiuso il bilancio 2024 con un margine di intermediazione (17,0 milioni di euro) in deciso incremento rispetto all’anno precedente, spinto dalla crescita dei volumi di crediti gestiti e degli impieghi.ha commentato: “Siamoappena conclusa, che ha: un attestato di fiducia verso la solidità del percorso che abbiamo compiuto finora e che il mercato ci riconosce. Il nuovo bond rappresenta un passaggio strategico nell’evoluzione della nostra struttura di funding: da un lato incrementa infatti le risorse a supporto del piano di crescita degli impieghi, dall’altro diversifica la struttura della raccolta della Società, rendendola meno sensibile agli eventuali shock di mercato che si potrebbero verificare in un contesto complesso come quello attuale".ha aggiunto: “Il successo dell’operazione è dimostrato dai numeri:. Questo a testimonianza che storie di successo come quelle rappresentate da Clessidra Factoring continuano ad essere fortemente apprezzate nel mercato dei capitali. Da sempre crediamo nell’importanza degli strumenti di finanza alternativa per il funding delle aziende italiane e casi come questo sono la migliore dimostrazione sulla bontà del percorso intrapreso".: “Siamo orgogliosi di aver affiancato Clessidra Factoring in questa seconda emissione obbligazionaria, che conferma la fiducia del mercato nel modello di business della Società e del percorso di crescita in atto., che conferma il proprio sostegno alla crescita sostenibile delle imprese, accompagnandole nell’accesso al mercato dei capitali, con l’obiettivo di favorire fonti di finanziamento diversificate e di lungo termine".