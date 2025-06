IGD, ceduto centro commerciale in Romania per 3,3 milioni di euro

IGD – Immobiliare Grande Distribuzione

(Teleborsa) -ha sottoscritto, tramite la controllata, un contratto definitivo per la vendita di unappartenente al portafoglio detenuto ina un investitore privato rumeno. Il centro commerciale ", oggetto della cessione, si trova ad, città di circa 50.000 abitanti 90 chilometri a sud di Bucarest. Il centro si estende di una superficie (GLA) di 3.410 metri quadrati e ospita 31 punti vendita tra cui key tenants come Carrefour, Pepco, Jolidon e Happy Cinema.Il controvalore complessivo è pari a circa, in linea con il book value.A carico del venditore restano i costi relativi ad opere di adeguamento tecnico. Con questa ulteriore cessione si conferma la validità della nuova strategia di dismissioni di asset "non core" delineata nel, iniziata lo scorso 14 febbraio con la cessione del primo centro commerciale "Winmarkt Somes" a Cluj per un importo complessivo di circa 8,3 milioni di euro (in linea con il book value)."L’operazione che comunichiamo oggi al mercato ci rende fiduciosi per il prosieguo del programma di dismissioni previste dal Piano Industriale - ha commentato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di IGD SIIQ -. IGD continuerà con determinazione nella realizzazione di questo come di tutti gli altri obiettivi di Piano, continuando il percorso di crescita intrapreso e visibile trimestre dopo trimestre".