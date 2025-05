Clessidra Factoring, utile primo trimestre a 1,6 milioni

(Teleborsa) - Clessidra Factoring, primario operatore finanziario focalizzato sul supporto delle PMI anche in fase di risanamento che fa capo al Gruppo Finanziario Clessidra, ha chiuso il primo trimestre del 2025 con unrispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ilha raggiunto i 285 milioni di euro, in incremento del 57% rispetto al 31 marzo 2024; gli impieghi sono stati pari a 252 milioni di euro, in crescita del 64% rispetto allo scorso anno. Ilè di 284 mentre il numero di debitori con monte crediti in gestione al 31 marzo supera i 1.600."Nel primo trimestree. Professionalità e rapidità, fondamentali quando assistiamo i clienti in situazioni d’emergenza, ci hanno permesso di offrire loro un sostegno concreto. Grazie a un team coeso e motivato e a una gestione attenta di tutte le leve operative, abbiamo raggiunto ottimi risultati di volumi, redditività e qualità del credito – commenta– Oggi siamo ancora più solidi: l’aumento di capitale di fine 2024 effettuato dall’Azionista, il secondo bond da 50 milioni emesso pochi giorni fa e una raccolta sempre più diversificata ci danno risorse per alimentare la crescita, confermando la nostra mission a supporto delle PMI impegnate in programmi di ristrutturazione del debito, su tutto il territorio nazionale”.Nel primo trimestre del 2025 ilè stato pari a 5,4 milioni di euro (+37% anno su anno), grazie alla crescita dei volumi e all’ottimizzazione delle fonti di funding.Nel trimestre le rettifiche di valore nette su crediti sono state di 619 mila euro, mentre i costi operativi sono ammontati a 2,3 milioni di euro, con un cost/income in costante riduzione e pari al 43%. A fronte di tali dinamiche economiche, l’è stato di 2,5 milioni di euro, mentre l’(+56% sul precedente esercizio).Permane buona la qualità del: sofferenze e inadempienze probabili continuano ad essere oggetto di una attenta gestione e complessivamente il loro peso è stato pari all’1,1% degli impieghi netti, in riduzione rispetto al 2,8% dell’anno precedente. Al 31 marzo 2025 il ROE annualizzato si è attestato al 18,4% mentre ilè pari al 13,0%.“Siamonel primo trimestre: oltre alla crescita dei volumi,– aggiunge. – Questo risultato dimostra che il nostro modello di crescita è equilibrato, con un costante bilanciamento tra volumi, rischio e rendimento. Per sostenere il nostro progetto di crescita, continueremo ad investire nell’ampliamento e nello sviluppo della struttura: oggi contiamo un organico di 45 dipendenti e prevediamo ulteriori ingressi nel corso dell’anno. L’attenzione alla crescita sostenibile, unita ad un importante piano di investimenti in ambito ICT, ci permetterà di rafforzare ulteriormente il controllo delle diverse tipologie di rischio, mantenendo alti standard nel servizio offerto e la flessibilità necessaria per rispondere alle esigenze dei clienti”.