Travelers, utile primo trimestre in rialzo con guadagni investimenti e sottoscrizioni

Travelers

(Teleborsa) -, una delle più grandi compagnie di assicurazioni statunitensi, ha riportato undi 1,123 miliardi di dollari, o 4,80 dollari per azione, neldel 2024, rispetto a 975 milioni di dollari, o 4,13 dollari per azione, nello stesso trimestre dell'anno precedente.Ilè aumentato principalmente a causa di maggiori proventi netti da investimenti e di un maggiore guadagno di underwriting sottostante (esclusi cioè lo sviluppo netto delle riserve dell'anno precedente e le perdite catastrofali), parzialmente compensato da maggiori perdite catastrofali.sono stati di 35 milioni di dollari al lordo delle imposte (27 milioni di dollari al netto delle imposte), rispetto ai 6 milioni di dollari al lordo delle imposte (5 milioni di dollari al netto delle imposte) nel trimestre dell'anno precedente."Siamo molto lieti di annunciarein termini di top- e bottom-line per il primo trimestre - ha affermato il- L'utile core del trimestre è stato di 1,1 miliardi di dollari, ovvero 4,69 dollari per azione, generando un rendimento del capitale proprio del 15,4%. Il forte reddito core è stato determinato da premi netti record guadagnati di 10,1 miliardi di dollari, in crescita del 14% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e da un eccellente combined ratio del 93,9%. Il combined ratio è migliorato di 1,5 punti, nonostante l'elevata attività catastrofale, soprattutto nelle regioni centrali e orientali degli Stati Uniti. Il combined ratio sottostante è migliorato di 2,9 punti raggiungendo un eccezionale 87,7%, trainato da ottimi risultati sottostanti in ciascuno dei nostri tre segmenti".