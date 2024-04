Moderati guadagni a New York, occhi a trimestrali e dichiarazioni Fed

Travelers

(Teleborsa) -con l'attenzione degli investitori rivolta alle trimestrali e alla dichiarazioni di esponenti della Federal Reserve per avere indicazioni sulla tempistica della riduzione dei tassi. Oggi sono in programma interventi da parte del governatore della Fede della presidente della Fed di ClevelandIeri il presidente della Fed,, ha affermato che i recenti dati sull'inflazione non hanno dato ai banchieri quella fiducia per allentare la stretta, sottolineando che la banca centrale statunitensedi quanto si pensasse in precedenza.Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono una probabilità del 42% per un, mentre la percentuale di chi vede un abbassamento del costo del denaro a giugno è di appena il 16%.Nel frattempo, lecontinuano a rimanere alte, con Israele che sta valutando una risposta a quello che è stato il primo attacco al paese dal suolo iraniano.Sul, nell'ultima settimana le richieste di mutui negli Stati Uniti sono risultate in aumento del 3,3%.Tra chi ha pubblicato ladel mercato,ha segnalato un utile del primo trimestre in rialzo con guadagni da investimenti e sottoscrizioni,ha migliorato le previsioni su vendite ed EPS per l'intero esercizio eha comunicato che i ricavi sono triplicati a 303 milioni di dollari nel primo trimestre.Guardando aidi Wall Street, ilsale dello 0,38% a 37.941 punti; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 5.075 punti. Leggermente positivo il(+0,42%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'(+0,58%).