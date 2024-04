Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Banca Popolare di Sondrio

DiaSorin

BPER

Banca MPS

Recordati

SAES Getters

D'Amico

De' Longhi

Maire Tecnimont

Technoprobe

LU-VE Group

Alerion Clean Power

OVS

(Teleborsa) -, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini, su cui regna l’incertezza per i tassi e per leLa, ha detto che è il momento di allentare i tassi. "Stiamo osservando un processo disinflazionistico. Se si muove in linea con le nostre attese ci avviamo a un momento in cui possiamo moderare" la politica monetaria "a patto che non ci siano altri shock", ha sottolineato la numero uno della banca di Francoforte. Dall'altra parte dell'oceano, il, ha ribadito che l’inflazione degli Stati Uniti non ha fatto progressi sufficienti tali da poter credere che stia tornando in modo sostenibile al target del 2%. Parole che indicano che la Fed manterrà i tassi alti più a lungo. Stasera, alle 20, sarà pubblicato il Beige Book della Fed.Sul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,24%. Lieve aumento dell', che sale a 2.388,3 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,55%.Lomigliora, toccando i +141 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,88%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,62%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,60%, e in luce, con un ampio progresso dell'1,32%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 33.778 punti; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 35.911 punti.di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 5,11%.Vola, con una marcata risalita del 3,80%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +3,02%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,78%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,30%.di Milano,(+4,39%),(+4,02%),(+2,76%) e(+1,77%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,93%.scende del 2,31%.Calo deciso per, che segna un -1,92%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,74%.