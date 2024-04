Saipem, utile di 57 milioni di euro nel primo trimestre. Portafoglio ordini a 29 miliardi

Saipem

(Teleborsa) -, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, ha chiuso il primo trimestre 2024 conpari a 3.047 milioni di euro (2.582 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2023), unpari a 268 milioni di euro (191 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2023) e undell'8,8% dei ricavi (vs 7,4% nello stesso periodo dell'anno scorso). Il miglioramento si registra principalmente nei settori Offshore, si legge in una nota.Ilregistra un risultato positivo per 57 milioni di euro (pareggio nel corrispondente periodo del 2023). Alla variazione positiva registrata nel risultato operativo adjusted, pari a 32 milioni di euro, si aggiunge l'effetto del miglioramento del saldo della gestione finanziaria e fiscale per un totale di 25 milioni di euro.Lapre-IFRS 16 al 31 marzo 2024 è positiva per 284 milioni di euro. La posizione finanziaria netta comprensiva della lease liability IFRS 16, pari a 493 milioni di euro, è negativa per 209 milioni di euro. Ilal 31 marzo 2024 ante effetti lease liability IFRS 16 ammonta a 2.114 milioni di euro, la liquidità a 2.398 milioni di euro, di cui cassa disponibile per 1.049 milioni di euro.Nel corso del primo trimestre del 2024, Saipem ha acquisitoper un totale di 2.001 milioni di euro (2.695 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2023). Ilal 31 marzo 2024 ammonta a 28.756 milioni di euro (16.140 milioni di euro nell’Asset Based Services, 10.782 milioni di euro nell'Energy Carriers e 1.834 milioni di euro nel Drilling Offshore), di cui 9.104 milioni di euro da realizzarsi nel 2024.