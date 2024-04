MFE, titoli in rally dopo conti e aumento cedola

MFE A

società media e di comunicazione italiana

FTSE Italia All-Share

MediaForEurope

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 9,11%.A fare da assist alle azioni contribuiscono i risultati 2023 e l'annuncio di un dividendo di 0,25 euro, in aumento rispetto ai 0,05 euro dell'esercizio precedente.- ha detto l'amministratore delegato- Abbiamo fatto tutto ciò che un'azienda quotata in borsa può e deve fare. Abbiamo investito sullo sviluppo consolidando la nostra televisione spagnola, crescendo nella partecipazione in Germania e abbiamo remunerato tutti gli azionisti, in più senza aumentare in modo significativo il nostro debito. Quindi davvero bene".Presentata anche la lista del Cda per il rinnovo del board in vista dell'assemblea di giugno, con la conferma del presidente Fedele Confalonieri e dell'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ai primi due posti.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dellapiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 2,746 Euro. Primo supporto visto a 2,566. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 2,448.