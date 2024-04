Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Amplifon

Saipem

Enel

A2A

Interpump

Iveco

Stellantis

Danieli

LU-VE Group

Mondadori

MutuiOnline

MFE A

Philogen

(Teleborsa) -, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini, il giorno dopo che la BCE ha confermato le aspettative sul taglio dei tassi di interesse a giugno. La presidente della banca centrale europea, Lagarde, ha osservato che le pressioni sui prezzi si stanno riducendo e sottolineato che alcuni membri ritenevano appropriato un taglio già questo mese, un chiaro segnale che un taglio dei tassi è molto vicino.Oltreoceano, invece, il taglio sembra essere rinviato dopo l’estate. Tutto questo, in attesa dell’inizio della stagione delle trimestrali americane, con i conti oggi delle grandi banche. Sempre negli USA, si apre la stagione degli utili del primo trimestre che, come di consueto, parte dalle grandi banche: JPMorgan e Citigroup, Wells Fargo e State Street.Sul mercato valutario, scambi in ribasso per l', che accusa una flessione dello 0,73%. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,94%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dell'1,36%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +136 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,72%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,74%, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,09%, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,75%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,04%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 36.237 punti.Tra lea grande capitalizzazione, in luce, con un ampio progresso del 3,75%, promossa dagli analisti di Equita e su ricoperture dopo i cali dei giorni scorsi a causa dell'indagine Antitrust sugli apparecchi acustici.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +3,7%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 3,00%.avanza del 2,67%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,25%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,25%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,93%.Tra i(+4,08%),(+3,56%),(+3,00%) e(+2,43%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,70%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,55%.