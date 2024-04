BPER Banca, assemblea approva bilancio e rinnova CdA

BPER Banca

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti diha approvato ilrelativo all'esercizio 2023 e la proposta di destinazione dell'utile, deliberando la distribuzione di ununitario in contanti pari a 0,30 euro per ciascuna delle 1.415.850.518 azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale, per un ammontare massimo complessivo pari a 424.755.155,40 euro. Il dividendo sarà messo in pagamento dal 22 maggio 2024 (payment date), con data di stacco della cedola (ex date) lunedì 20 maggio 2024 e data di legittimazione al pagamento (record date) martedì 21 maggio 2024.I soci hanno anche nominato ilper il triennio 2024-2026. Alla luce degli esiti delle votazioni, il Consiglio di Amministrazione risulta così composto: 1. Silvia Elisabetta Candini, tratta dalla Lista n. 1; 2. Gianni Franco Papa, tratto dalla Lista n. 2; 3. Andrea Mascetti, tratto dalla Lista n. 1; 4. Piercarlo Giuseppe Italo Gera, tratto dalla Lista n. 1; 5. Antonio Cabras, tratto dalla Lista n. 3; 6. Elena Beccalli, tratta dalla Lista n. 2; 7. Maria Elena Cappello, tratta dalla Lista n. 2; 8. Monica Pilloni, tratta dalla Lista n. 3; 9. Fabio Cerchiai, tratto dalla Lista n. 2; 10. Matteo Cordero di Montezemolo, tratto dalla Lista n. 2; 11. Fulvio Solari, tratto dalla Lista n. 3; 12. Angela Maria Cossellu, tratta dalla Lista n. 2; 13. Stefano Rangone, tratto dalla Lista n. 2; 14. Gianfranco Farre, tratto dalla Lista n. 3; 15. Elisa Valeriani, tratta dalla Lista n. 3.Tra le altre deliberazioni, è stato: nominato ilper il triennio 2024-2026; conferito l'incarico dilegale dei conti per gli esercizi 2026-2034; approvate le politiche di remunerazione 2024 del Gruppo.Per effetto del mancato rinnovo diquale componente del Consiglio di Amministrazione e della conseguente contestuale cessazione del rapporto di collaborazione quale Direttore Generale, è stato definito il trattamento da riconoscere al medesimo in relazione ai Piani Incentivanti di cui risulta beneficiario.