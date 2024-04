Finanza.tech, assemblea approva bilancio e rinnova CdA

Finanza.tech

(Teleborsa) - L'di, società fintech quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato ildi esercizio al 31 dicembre 2023 e deliberato in merito alla nomina del nuovo, che rimarrà in carica per 3 esercizi fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026 e sarà formato da 7 componenti.Sono stati nominati: Nicola Occhinegro; Stefano Tana, nominato altresì quale Presidente del Consiglio di Amministrazione; Raffaele D’Arienzo, in qualità di Amministratore Indipendente; Luca Antonio Lo Po'; Arsenio Siani; Sergio Occhinegro; Marilena BiancoI soci hanno anche deliberato in merito al rinnovo del, che rimarrà in carica per 3 esercizi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. Sono stati nominati i seguenti componenti del Collegio Sindacale: Antonio Grieco, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale; Gian Maria Manzo, in qualità di sindaco effettivo; Giancarlo Pagliuca, in qualità di sindaco effettivo; Marco Cherubin, in qualità di sindaco supplente; Erminia Palmieri, in qualità di sindaco supplente.