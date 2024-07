Il Presidente Mattarella compie 83 anni. Gli auguri della politica

(Teleborsa) - Oggi il Presidente della Repubblica,, compie 83 anni. Gli auguri sono arrivati da tutto il mondo della politica. Una nota di Palazzo Chigi ha fatto sapere che la Presidente del Consiglio,, ha telefonato questa mattina al Presidente della Repubblica rivolgendogli i più sentiti auguri di buon compleanno, a nome suo personale e dell'intero Governo. "Il Presidente Meloni ha rinnovato al Presidente Mattarella i sentimenti di stima e riconoscenza che le Istituzioni e i cittadini riconoscono al Capo dello Stato, come garante della Costituzione e simbolo dell'Unità nazionale", si legge ancora nella nota."Un sincero augurio di buon compleanno deve arrivare da tutti gli italiani al Presidente Sergio Mattarella. Tutti noi gli dobbiamo una immensa gratitudine per la sua guida forte e autorevole che ha come stella polare la salvaguardia dei principi della nostra Costituzione. In questi momenti di gravi crisi internazionali per l'Italia, la sua presenza e' una grande garanzia di stabilità. Auguri Presidente", ha dichiarato in una nota il presidente del CNEL,"Tanti auguri di buon compleanno al Presidente Mattarella, punto di riferimento per i cittadini e per le istituzioni, una guida saggia per il nostro Paese", ha scritto su X il ministro per le Imprese e il Made in Italy,. "Sinceri auguri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In questi anni ha dimostrato di essere una guida saggia e attenta alle esigenze dei cittadini e del nostro Paese. Il costante interesse ai temi ambientali e il forte richiamo ad un impegno per uno sviluppo sostenibile rappresentano un esempio per tutti gli italiani che hanno a cuore il bene del nostro Paese", ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica,. "Buon compleanno al nostro Presidente della Repubblica, una guida solida, saggia e sicura, un punto di riferimento per tutti noi", ha scritto il ministro per la Pubblica amministrazione,