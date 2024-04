Culti Milano, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo

CULTI Milano,

(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria degli azionisti diriunitasi in data odierna, ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 che evidenzia un utile d’esercizio di Euro 1.627.549,00.I soci, inoltre, hanno approvato la distribuzione di un dividendo di Euro 0,10 per azione per un ammontare complessivo di Euro 272.575,00. Il dividendo verrà messo in pagamento a partire dal 24 aprile 2024, stacco cedola n. 7 in data 22 aprile e record date il 23 aprile.Via libera anche all'autorizzazione all’acquisto di azioni ordinarie per 500 mila euro.