PostNL, 4 milioni di litri di biocarburante HVO100 nella rete diesel europea

PostNL

(Teleborsa) - A partire da oggi,e la filiale internazionalerendono disponibili circa(carburante di altissima qualità realizzato al 100% con materie prime rinnovabili e sostenibili) allaadibita al trasporto stradale. Si tratta di un enorme progresso verso spedizioni più ecologiche e sostenibili. Questi biocarburanti, infatti, garantiscono una riduzione di ben 12 chilotonnellate di emissioni di anidride carbonica all'anno, pari alla circolazione di circa 5.000 automobili a benzina nell'arco di dodici mesi.Grazie a questa iniziativa, PostNL e Spring contribuiscono in modo significativo alla diminuzione delledidell’intera industria dei trasporti.PostNL e la filiale internazionale hanno già adottato una strategia che privilegia gli spostamenti a piedi, in bicicletta e l’utilizzo di veicoli elettrici per la consegna della corrispondenza e dei pacchi neiInoltre, utilizzano i biocarburanti HVO100 per i trasporti su larga scala tramite veicoli che non sono ancora elettrificati. Ilriduce significativamente le emissioni di sostanze inquinanti come l'anidride carbonica (CO2), gli ossidi di azoto (NOx) e il particolato, emettendo fino al 90% in meno di CO2 rispetto al diesel normale.Nell'ambito del trasporto internazionale su strada a lunga distanza, larappresenta un’ulteriore sfida: la gamma e le infrastrutture per i camion elettrici sono ancora poco sviluppate e la disponibilità di HVO100 al di fuori dei Paesi Bassi è molto limitata. Tuttavia, c'è una soluzione: il biocarburante HVO100 può essere integrato nella rete diesel europea esistente. A questo proposito, PostNL e Spring, in collaborazione con alcuni partner, hanno trovato la soluzione di utilizzare il carburante HVO100 per ilsu strada in Europa. Si tratta di un progresso eccezionale e di grande impatto sul settore della logistica."Eravamo alla ricerca di una soluzione innovativa per utilizzare il biocarburante HVO100 e l'abbiamo trovata definendo un nuovo standard, nella speranza che questa iniziativa diventi d'ispirazione anche per altri,” dichiara, Managing Director di PostNL Cross Border Solutions. “In futuro, acquisteremo una quantità di biocarburanti pari a quella necessaria per coprire tutto il nostro trasporto internazionale su strada in Europa, che verrà reso disponibile alla rete diesel europea a partire da oggi. Questa soluzione riduce le emissioni in misura pari a quella che si otterrebbe se i nostri camion fossero in grado di funzionare direttamente con il carburante HVO100. Si tratta di un’iniziativa di cui siamo immensamente orgogliosi: infatti, lavorando a stretto contatto con i nostri clienti, con i partner dell'ultimo miglio e con l'intero settore della logistica, vogliamo contribuire a rendere più sostenibile tutto il settore del trasporto stradale europeo e questa iniziativa ci permette di dare il buon esempio. Tutti i nostri clienti possono beneficiare direttamente della riduzione delle emissioni di carbonio, senza costi aggiuntivi."