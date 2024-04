Dati EY: ripresa dell’attività M&A in Italia +3% nel primo trimestre

(Teleborsa) - Nel primo trimestre dell’anno si conferma una solida attività d’investimento in Italia. Secondorelativo all’andamento dell’attività transazionale in Italia,(rispetto a 285 del primo trimestre del 2023) per un controvalore – laddove disponibile - pari a 24,7 miliardi di euro (6,2 miliardi nello stesso periodo dell’anno precedente).La crescita del mercato è legata in particolare al ritorno dei cosiddetti ‘(operazioni di valore superiore al miliardo di euro). Dati che si riflettono anche, che ha analizzato, dei quali oltre 50 in Italia, sulle prospettive, sfide e opportunità delle aziende operanti nel mercato globale., commenta: "Dall’ultima edizione dell’EY CEO Outlook Pulse emergeutilizzando la leva M&aA (76% in Italia contro 58% a livello Global), in particolare per tener conto della agenda di sostenibilità e della necessità di concentrarsi sul core business; è interessante in tale senso che, spin off e IPOs come strumenti per raccogliere risorse da reinvestire in tecnologie, riposizionamento del business anche a livello geo politico, ma anche per garantire ritorni agli azionisti. Questo si riflette nel mercato delle transazioni che mantengono, pur in un contesto caratterizzato da rilevante incertezza, un andamento positivo, specie in termini di volumi, per il ritorno dei mega deals nel nostro mercato, dove si conferma il ruolo dei fondi di PE come principale player lato buy”.Il settore che, con il 25% del numero di operazioni annunciate nel primo trimestre del 2024, seguito da beni di consumo con il. Il settore tecnologico ha perso peso rispetto all’anno precedente e segna un -4%, andamento che trova spiegazione nella difficoltà di avvicinare aspettative di venditori e acquirenti in una industry caratterizzata da enormi cambiamenti.Continua ad aumentare la rilevanza dei fondi di private equity e infrastrutturali che quest’anno hanno annunciato 145 acquisizioni nel Paese, conPer quanto riguarda invece le acquisizioni di target estere realizzate da aziende italiane, i risultati mostrano un rallentamento nel numero di deal (58 rispetto ai 71 del primo trimestre 2023) e di valore, laddove disponibile, che. La complessità dello scenario geo politico e il timore di ulteriori barriere commerciali ha determinato un atteggiamento di prudenza nella prima parte del 2024.Dall’ultima edizione dell’EY CEO Outlook Pulse emerge che, contro il 58% dei CEO a livello globale, legata soprattutto all’impatto della tecnologia nel proprio ambito di mercato e alla necessità di adattarvisi per restare competitivi. Tra le priorità per i prossimi mesi, il 46% degli intervistati individua l’impiego dell’intelligenza artificiale come strumento per migliorare le performance aziendali, mentre il 42% segnala la gestione del capitale circolante (che è invece la priorità per i manager a livello globale).Iltra imprese nel corso del 2024, mentre il 52% sta valutando di disinvestire gli asset che non si adattano alle nuove strategie aziendali per effettuare un’allocazione più efficiente delle risorse. Le principali sfide percepite nell'ambito dell'attività di disinvestimento sono costituite dal potenziale divario nelle aspettative di prezzo e dalle implicazioni fiscali. "Nonostante tutto, il 60% degli intervistati in Italia mantiene ottimismo sulle prospettive di crescita del 2024 in termini di ricavi, seppure ci siano dei punti di attenzione in termini di redditività, che continua ad essere sotto pressione per la crescita dei costi., anche se ancora non in grado di incidere sulla top line” – conclude Marco Daviddi.