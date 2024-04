Panetta (Bankitalia): Europa più unita davanti a nuove sfide e rischi globali

(Teleborsa) - "Dopo decenni in cui la globalizzazione sembrava inarrestabile, i conflitti geopolitici stanno ora minacciando il sistema di scambi internazionali e la stabilità dell’economia mondiale. È nel nostro interesse difendere conLo ha affermato il governatore della Banca d'Italia,nella sua Lectio magistralis in occasione del conferimento della laurea honoris causa in scienze giuridiche banca e finanza presso l’Università degli Studi di Roma Tre.Al tempo stesso, "non possiamo ignorare i rischi geopolitici e i loro effetti. Dobbiamo individuare le modalità per operare efficacemente in un mondo meno stabile e meno aperto". La soluzione - prosegue Panetta - è. Rendendola più competitiva. Ponendola all’avanguardia in campo tecnologico ed energetico. Mettendola in grado di difendere la propria sicurezza esterna. Conferendole la forza e l’autorevolezza necessarie per contare nel mondo e contribuire al dialogo e alla cooperazione tra paesi"., e i paesi europei possono avere successo soltanto unendo le forze e progredendo verso un’Unione economica e monetaria vera e propria, con un’integrazione più stretta in termini sia finanziari sia fiscali" , spiega ancora il Governatore."Alla metà del secolo scorso l'Europa fu, per non rivivere gli orrori della guerra - ha ricordato il governatore -. Di fronte ai rischi di frammentazione economica e ai conflitti che stanno emergendo in più aree del mondo, il: per contrastare le divisioni esterne all'Unione dobbiamo poter contare su una maggiore integrazione interna". L'Europa "deve convogliare a suo favore la forza collettiva dei paesi che la compongono".Alla fine del suo lungo intervento, Panetta ha citato Luigi Einaudi, "ta tra gli Stati europei, affermava: 'La necessità di unificare l'Europa è evidente. Gli Stati esistenti sono polvere senza sostanza. Nessuno di essi è in grado di sopportare il costo di una difesa autonoma. Solo l'unione può farli durare. Il problema non è fra l'indipendenza e l'unione;"Il suo monito è tremendamente attuale nei tempi di frammentazione e di guerra che stiamo vivendo. Le risposte che daremo - ha concluso il Governatore - d