Fos, finanziamento da 1 milione di euro per progetto in Lituania

Fos

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, ha comunicato l'ammissione al finanziamento del progetto "INOPAZANGA" da parte del, primo nella graduatoria dei 77 presentati, dedicato allo "Sviluppo e integrazione di strumenti e tecnologie per la riabilitazione post-ictus nella pratica clinica" e presentato da UAB Gruppo FOS Lituania insieme all'Università di Tecnologia di Kaunas.Il progetto, del valore di valore di 1,5 milioni di euro, è stato(Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) per, nell'ambito della misura di avanzamento del programma di trasformazione economica e sviluppo della competitività del Ministero dell'Economia e dell'Innovazione della Repubblica di Lituania, responsabile del programma di sviluppo 2022-2030.L'del progetto è previsto per luglio 2024 per concludersi nel mese di luglio 2026.