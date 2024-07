Creactives Group, emissione di un prestito obbligazionario per massimo 1 milione di euro

Creactives Group

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale che sviluppa tecnologie di Intelligenza Artificiale per il mondo della Supply Chain, ha delibertao l'emissione, in una o più tranche, deldenominato "CREG - 7% 2024 - 2026", fino a unrappresentato da 40 obbligazioni di nominali 25.000 euro ciascuna.L'emissione del prestito si inserisce nella strategia di ottenere nuove risorse finanziarie utili allo svolgimento del core business e a sostenere la crescita della società e, in particolare, aattraverso il consolidamento delle quote di mercato raggiunte anche per linee esterne, si legge in una nota.Alla data odiernaalle negoziazioni su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione. La società si riserva di procede in tal senso qualora ne sussistano le condizioni o su richiesta degli obbligazionisti.Ilsi aprirà in data 22 luglio 2024 e si chiuderà in data 26 luglio 2024, prevedendo la data di emissione il 31 luglio 2024. In caso di mancata integrale sottoscrizione del prestito entro la data di emissione è prevista la possibilità di sottoscrivere lo stesso entro il 31 dicembre 2024.