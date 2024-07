EssilorLuxottica, utile netto adjusted sale a 1,75 miliardi di euro nel 1° semestre

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -, colosso italo-francese dell'occhialeria, ha chiuso il primo semestre del 2024 con unin crescita del 5,3% a cambi costanti a 13,29 miliardi di euro. L'EMEA è l'area trainante, il Nord America conferma il ritmo di crescita del primo trimestre.Ilè al 18,8%, in crescita di 50 punti base a cambi costanti. L'è salito del 10,6% a 1,75 miliardi di euro. L'azienda ha registrato una forte generazione di cassa, con 971 milioni di euro nel primo semestre"Anche in questa prima metà dell'anno, la visione strategica di EssilorLuxottica continua a tradursi in risultati positivi, con il contributo di tutte le aree geografiche e di tutti i business - hanno commentato, Presidente e Amministratore Delegato, e, Vice Amministratore Delegato - La crescita del fatturato, l'espansione dei margini e il flusso di cassa record degli ultimi sei mesi hanno confermato ancora una volta la nostra capacità di realizzare gli obiettivi di lungo periodo, supportati dal talento e dall'impegno di oltre duecentomila colleghi in tutto il mondo".