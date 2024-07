Carlsberg posta in Rating Watch negativo da Fitch per acquisizione Britvic

Carlsberg

Britvic

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha posto il Long-Term Issuer Default Rating (IDR) "BBB+" di, una delle più importanti società produttrici di birra al mondo, inin seguito all'annuncio dell'acquisizione diL'RWN riflette il potenziale impatto negativo sul profilo finanziario di Carlsberg derivante dall'acquisizione recentemente annunciata,, del produttore britannico di bevande analcoliche, Britvic, per 3,3 miliardi di sterline. La transazione migliorerà il profilo commerciale dell'azienda con una maggiore diversificazione dei prodotti e un portafoglio marchi rafforzato. Tuttavia, Fitch stima che ciò porterà ad un aumento delladel gruppo verso 3,5x nel 2025, con una riduzione solo graduale verso 2,9x entro il 2027, il che probabilmente si tradurrà in un downgrade di un livello.La riduzione della leva finanziaria sarà soggetta all'di Carlsberg, anche per quanto riguarda le distribuzioni agli azionisti, nonché i profitti e le sinergie generate dal nuovo asset.Il rating di Carlsberg riflette la suacome terza azienda internazionale di birra in termini di volume, con una forte presenza sul mercato in Europa e Asia. L'agenzia di rating si aspetta che mostrerà una crescita resiliente dei ricavi nel 2024-2027, supportata dalla sua strategia di "premiumisation" e dall'espansione in Asia.