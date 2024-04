Premia Finance, upgrade di Banca Finnat a Hold con taglio stime

Premia Finance

(Teleborsa) - Banca Finnat ha incrementato leggermente aper azione (da 2,00 euro) ilsu, società di mediazione creditizia quotata su Euronext Growth Milan, migliorando ilsul titolo a "" da "Sell". Gli analisti scrivono che Premia Finance ha chiuso l'con un valore della produzione in calo del 15,03% da 6,4 milioni di euro a fine 2022 a 5,4 milioni di euro (6,5 milioni di euro le precedenti stime per il consuntivo 2023).Tale contrazione è imputabile ad una serie di fattori tra i quali: il mancato raggiungimento dell'obiettivo di fatturato previsto della capogruppo che ha comportato una riduzione della provvigione media attiva del gruppo; l'aumento deidi mercato che ha determinato da un lato una contrazione del credito (a seguito dall'innalzamento del pricing applicato dagli istituti di credito) e dall'altro unnel settore della Cessione del Quinto, spingendo al ribasso le commissioni attive e la dichiarazione della Corte di Cassazione in merito alla "sentenza Lexitor".A seguito dei risultati 2023 e tenuto conto delle ulteriori difficoltà riscontrate da Premia Finance in merito all'attuale, che riteniamo di non subitaneo miglioramento, gli analisti hanno rivisto ulteriormente le stime per il periodo 2024-2027.Prevedono ora una crescita delda 6,8 milioni di euro attesi nel 2024 a 10,4 milioni di euro a fine periodo previsionale (7,7 milioni nel 2024 e 11,3 milioni nel 2026 quanto previsto precedentemente) mentre l'dovrebbe poter crescere da 492 migliaia di euro a fine 2024 (577 migliaia di euro le precedenti stime) a 990 migliaia di euro a fine periodo previsionale (1 milione di euro le nostre precedenti stime al 2026). L'passare da 147 migliaia di euro a consuntivo atteso 2024 (183 migliaia di euro le nostre precedenti stime) a 414 migliaia di euro nel 2026 (467 migliaia di euro le nostre precedenti stime per fine 2026) e 516 migliaia di euro al 2027.